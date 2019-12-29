Немецкий бизнес о санкциях против «Северного потока-2»: США нарушили табу

Председатель «Восточно-европейской ассоциации немецкого бизнеса Восточной Европы» Оливер Хермес в беседе с корреспондентом Neue Osnabrücker призвал Евросоюз сделать все возможное, чтобы эффект от санкций США против «Северного потока-2» был минимальным.

Свою речь он начал с обращения к России с просьбой не допустить скатывания ситуации в «санкционную спираль». «Я не верю в контрсанкции, как некоторые того сейчас требуют. Потому что тогда мы вступаем в санкционную спираль. Поэтому я надеюсь, что объявленные Россией контрмеры будут умеренными и больше не будут подливать масла в огонь», - сказал Хермес.

Говоря о том, что делать Европе, председатель ОАОЕВ призвал «разработать наконец инструменты, которые минимизируют негативное влияние политики США на европейские компании». «Это вопрос европейского суверенитета и самоуважения», - указал он.

«Зависимость от доллара в торговых операциях не будет устранена в одночасье, но евро может быть укреплен в большей степени как торговая валюта. Это было бы эффективным шагом», - предложил Оливер Хермес.

Также он обратил внимание на необходимость по дипломатическим каналам дать понять США, что «этот односторонний, несогласованный подход является лишь водой на мельницы их противников, разрушая трансатлантическое партнерство».

В целом, санкции США против европейских компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2» председатель ОАОЕВ назвал «нарушением табу». «Санкции будут наложены на компании из европейских стран-партнеров. Особенно критично, что санкции были разработаны таким образом, чтобы из них извлекала выгоду американская экономика», - пояснил Оливер Хермес.

«Это именно тот случай, когда запрещаются поставки энергоносителей в Россию и в то же время поддерживаются поставки американского сжиженного газа», - заключил он.