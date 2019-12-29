Сергей Кургинян: Никол Пашинян - трагедия армянского народа

Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян опубликовал сегодня видео на странице движения в YouTube, где охарактеризовал премьер-министра Армении Никола Пашиняна как «трагедию армянского народа». «Пашинян – это пустота», - сказал он.

«Для меня господин Пашинян – это трагедия армянского народа, так же как господин Зеленский – это трагедия украинского народа. Пашинян, с моей точки зрения, по моему сугубо субъективному мнению, человек ничтожный, для Армении крайне вредный», - заявил Сергей Кургинян.

В связи с этим он предложил задуматься, «что такое народный выбор, что такое народ вот в эту постмодернистскую эпоху». «мне лично как человеку стыдно как за выбор украинского народа, так и за выбор армянского народа», - заключил лидер «Сути времени».

В то же время Кургинян выступил в защиту одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Армении и идеолога «партии войны» Роберта Кочаряна, против которого сейчас ведется следствие по делу о беспорядках 1 марта 2008 года.