Внимание! «Звездные войны-9» провоцирует эпилепсию!

Компания Disney официально уведомила кинотеатры о том, что финальная часть третьей трилогии «Звездных войн» «Звездный войны: Скайуокер. Восход» может вызывать у зрителей припадки эпилепсии.

Это уведомление компании пришлось разослать после того, как сразу несколько зрителей пожаловались на припадки и предшествующие им состояния во время просмотра «Звездных войн-9».

Больше всего пострадала 19-летняя Эмили Сюзанна Джонс из Нового Орлеана – с ней случился эпилептический припадок в первые полчаса просмотра фильма. Ее спасло лишь то, что она взяла в кинотеатр нужные лекарства.

23-летняя Меган Уорри из Калифорнии досмотрела фильм до конца, при этом ее мучили тяжелая мигрень и аура – признаки приближающегося припадка.

Данные о пострадавших от фильма эпилептиках собрала New York Post – в газете также насчитали три жалобы на припадки в Twitter и два свидетельства о припадках у соседей. Причина – избыточная яркость спецэффектов.