Праздничная контрабанда икры в Казахстан достигла небывалого размаха

Как сообщили в Погранслужбе КНБ Казахстана, в Актюбинской области сегодня была пресечены попытка новогодней контрабанды необычайных размеров: в одном из грузовиков, ехавших из Москвы в Алматы обнаружили 2,3 т красной икры.

Незаконно ввезти икру лосося из России через КПП «Жайсан авто» попытался гражданин Казахстан на грузовике DAF. Необходимых для ввоза документов у него не оказалось, пишет Интерфакс.

Гражданин и все 2,3 т икры были задержаны, сейчас ими занимаются казахские силовики.