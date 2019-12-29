Президент Грузии подарит заключенным свободу на Рождество

Как сообщили в Администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили намерена объявить праздничную амнистию для тысяч грузинских заключенных накануне православного Рождества.

Как передает Первый канал (Грузия), в Администрации особо подчеркнули, что на Новый год амнистии не будет. Также представители президента отказались комментировать возможность освобождения скандального протоиерея Георгия Мамаладзе, по данным следствия, планировавшего убийство Католикоса-Патриарха Илии II.

Напомним, что в сентябре Зурабишвили была вынуждена объявить мораторий на помилование заключенных в связи со скандалом, который вызвала августовская амнистия.