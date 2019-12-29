Врачи рассказали об опасности витамина D

Витамин D, остро необходимый человеку для получения кальция и фосфора из пищи, может быть опасен для здоровья – об этом на радиостанции «Говорит Москва» рассказала заместитель по нефрологии главного врача КБ №2 Надия Фролова.

Эта опасность связана как раз с проблемами уровня кальция и фосфора в крови – злоупотребление витамином D приведет к чрезмерной концентрации этих веществ к крови, а это, в свою очередь, вызовет заболевания почек.

«При гиперкальцемии мы можем получить серьезное поражение почек», - пояснила Надия Фролова.

При этом она обратила внимание, что в европейской части России довольно мало солнечных дней (один из витаминов группы D, холекальциферол вырабатывается в коже под действием ультрафиолета).