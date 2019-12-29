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Рамзан Кадыров показал, как преодолевать свои слабости (ВИДЕО)

Рамзан Кадыров показал, как преодолевать свои слабости (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня на своей странице ВКонтакте очередной видеоролик, посвященный регулярным физическим тренировкам.

На видео «Тренировка с братьями!» чеченский лидер поднимает штангу и гантели, работает на тренажерах, демонстрирует приемы боевых искусств. «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа», - пояснил он.

«Тренировки тесно взаимосвязаны с преодолением своих слабостей, работой на пределе своих возможностей, переоценкой своих ценностей и многими другими вещами, которые закаляют характер человека», - подчеркнул Рамзан Кадыров, комментируя видео.

 

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