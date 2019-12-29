Рамзан Кадыров показал, как преодолевать свои слабости (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня на своей странице ВКонтакте очередной видеоролик, посвященный регулярным физическим тренировкам.

На видео «Тренировка с братьями!» чеченский лидер поднимает штангу и гантели, работает на тренажерах, демонстрирует приемы боевых искусств. «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа», - пояснил он.

«Тренировки тесно взаимосвязаны с преодолением своих слабостей, работой на пределе своих возможностей, переоценкой своих ценностей и многими другими вещами, которые закаляют характер человека», - подчеркнул Рамзан Кадыров, комментируя видео.