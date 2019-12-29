Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем

Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.

«Тегеран приглашает все государства [западно-азиатского и южно-азиатского] региона присоединиться к совместным маневрам ВМС Ирана, России и Китая на их следующем этапе. Безопасность мореходства должна обеспечиваться коллективно региональными странами, обладающими морским потенциалом», - пояснил Ханзади инициативу иранских властей.

Напомним, что ранее командующий иранским военно-морским флотом заявлял, что в Азии не должно быть армий внерегиональных держав. «В регионе нет необходимости в присутствии иностранных сил, и Иран готов к сотрудничеству в данном вопросе с соседними государствами», - подчеркивал он.

Первые в истории военные учения России, Китая и Ирана стартовали в пятницу в Индийском океане. Ожидается, что они завершатся в понедельник.