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Британский певец Сами Юсуф поздравил азербайджанцев всего мира новой композицей (ВИДЕО)

Британский певец Сами Юсуф поздравил азербайджанцев всего мира новой композицей (ВИДЕО)

Британский исполнитель азербайджанского происхождения Сами Юсуф поздравил с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, выставив статус в Твиттере и опубликовав на YouTube видео композиции "Азербайджан: вечная ценность".

Композицию, являющуюся вкладом в празднование Дня солидарности азербайджанцев мира, а также воспевающую прошлое, настоящее Азербайджана, его взгляды в будущее, вместе с Сами Юсуфом исполняют ханенде Тейяр Байрамов, Кянан Байрамлы, певица Севда Алекберзаде, ашуг Самира, инструментальные исполнители (соло на таре Сахиб Пашазаде) и хор, передает АзерТАдж.

Напомним, живущий в Великобритании известный певец и композитор азербайджанского происхождения Сами Юсуф является послом мира ООН. Музыкант, получивший всемирную известность благодаря своим альбомам, был объявлен журналом Time "Музыкальной звездой исламского мира".

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Вестник Кавказа

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