Отец Нурмагомедова рассказал, почему Хабиб намерен завершить карьеру

Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что причиной желания сына завершить карьеру через несколько поединков являются травмы.

"Хабибу пора заканчивать карьеру в ближайшее время. Это год или два. Но решать будет вся команда", - сказал Абдулманап.

При этом он подчеркнул, что вечно побеждать невозможно. "Надо понимать, когда пора заканчивать. Думаю, он смог бы выступать и до 35 лет. Но он через многое прошел. Слишком много травм, очень тяжелый тренировочный процесс. Вы думаете, легко заработать профессиональный рекорд 28:0?", - сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу "События в мире бокса и ММА".

Напомним, 18 апреля 2020 года Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Фергюсоном. Бой состоится на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США), где свои матчи проводит команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders).