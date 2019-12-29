"Азери-Чираг-Гюнешли" принесли Азербайджану 500 млн т нефти

Президент госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев заявил на состоявшемся сегодня мероприятии, посвященном итогам уходящего года, что с начала разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) общая добыча нефти достигла 500 млн тонн.

Также он поведал об итогах 2019 года, о проектах, успешно завершенных компанией в Азербайджане и за рубежом, таких как Трансананатолийский газопровод (TANAP), SOCAR Polymer, Карбамидный завод. Абудллаев подробно остановился на перспективах компании в предстоящие годы, отметив, что SOCAR принимает активное участие в социально-экономическом развитии Азербайджана.

Кроме того, президент SOCAR акцентировал внимание на том, что курс реформ, охватывающий все сферы жизни страны, открывает перед SOCAR новые горизонты, а повышение устойчивости бизнеса, цифровизация производственных процессов является одной из главных задач, стоящих перед компанией. По словам Абдуллаева, SOCAR планирует повысить эффективность труда не только увеличением численности работников, но и за счет применения технологий, передает Тренд.

Соглашение на разработку блока "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку был заключен новый контракт о разработке блока АЧГ, до 2050 года.

Напомним, в октябре вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов заявлял, что с месторождений Азербайджана в Каспийском море в общей сложности было добыто более1 млрд тонн нефти.