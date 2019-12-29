На Донбассе происходит первый за два года обмен пленными

Сегодня в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной Республики города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый подобный обмен за два года.

Как заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева, Киев в рамках обмена пленными на Донбассе передал самопровозглашенной Луганской народной республике 63 человек, Луганск отдал 25. Также она подчеркнула, что девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

В свою очередь, омбудсмен ДНР Дарья Морозова напомнила, что изначально планировалось о передаче Киевом 87 сторонников ДНР. Донецк должен был отдать 55 силовика, уточнила она. При этом, по словам Морозовой, 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Двое согласились вернуться в ДНР, еще трое согласились участвовать в обмене, но выразили желание остаться на Украине, передает РИА Новости.