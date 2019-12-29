В Сочи заработал оперативный штаб

В Сочи на время новогодних праздников создали оперативный штаб, который займется координацией действий курортов и служб, отвечающих за инфраструктуру города. Об этом в администрации Краснодарского края.

Предполагается, что Сочи примет за период новогодних праздников около 350 тыс отдыхающих. По имеющимся данным, загрузка гостиниц составляет 100%.

В связи с этим в период праздников в городе усилено дежурство служб ГО и ЧС, сотрудников правоохранительных органов, коммунальных служб, общественного транспорта, а также скорой помощи.