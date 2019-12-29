Мешающие соседям жители Ставрополя встретят Новый год на улице

В Ставрополе перед Новым годом могут оказаться на улице более 200 местных жителей. Об этом сообщили в администрации Ставрополя, подчеркнув, что выселить из собственных квартир могут тех, кто ведет асоциальный образ жизни.

"Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей, то суд может принять решение о реализации квартиры. Собственник получит деньги за вычетом расходов на исполнение судебного решения, - поведали в администрации.

Также сообщается, что на данный момент перечень квартир, владельцы которых могут лишиться жилья, составляет более 200.