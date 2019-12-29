Поединок чемпионата Грузии по дзюдо закончился рукоприкладством

Один из поединков чемпионата Грузии по дзюдо завершился скандалом с рукоприкладством.

По завершении схватки в соревнованиях в весовой категории до 60 кг, Васил Габидзашвили отказался пожимать руку Георгию Наскидашвили. Между дзюдоистами произошла перепалка, после чего Габидзашвили ударил своего соперника по лицу. Вмешавшийся судья не позволил конфликту перерасти в драку.

Перепалка между спортсменами продолжилась за пределами татами, однако серьезный конфликт помогли предотвратить болельщики, покинувшие трибуны и удержавшие дзюдоистов от дальнейшего выяснения отношений, передает "Sputnik Грузия".

Как отмечается, Габидзашвили остался недоволен судейством, выразив в итоге свой протест неспортивным поведением.

Как отмечается, ближе к концу схватки выигрывавший на тот момент Габидзашвили тянул время. В итоге, судья встречи вынес ему три предупреждения, последнее из которых означало победу Наскидашвили. С этим решением рефери не был согласен проигравший дзюдоист, выразивший в итоге свой протест неспортивным поведением.









