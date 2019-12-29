В США проведут танцевальный фестиваль имени Амины Дильбази

В 2020 году в США планируется провести международный фестиваль танцев имени народной артистки Азербайджана Амины Дильбази. Об этом заявила дочь известных деятелей азербайджанской культуры, народных артистов Азербайджана - композитора Джовдета Гаджиева и танцовщицы и хореографа Амины Дильбази, председатель комитета по образованию и культуре при Азербайджано-Американской культурной ассоциации во Флориде Пярвин Мурадова.

Фестиваль будет организован совместно с заведующим кафедрой хореографии гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Таиром Эйнуллаевым и при поддержке азербайджанской диаспоры в США, отметила она. "Участники должны знать стандарты танца Амины Дильбази", - приводит слова Пярвин Мурадовой Тренд.

Отбирать их будут в соответствии с этими стандартами, а по итогам фестиваля выберут "звезду, которая будет достойна приза имени Амины Дильбази", рассказала она.

По мнению дочери танцовщицы, в проекте необходимо "сочетать разные возрастные категории - и взрослых, и детей".

Кроме того, в планах организовать на Манхэттене флешмоб, чтобы дети исполнили азербайджанский народный танец "Яллы", сообщила она.