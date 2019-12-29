Путин поведал, сколько сможет простоять Крымский мост

Президент России заявил, что Крымский мост построен по самым современным технологиям и может простоять века.

По словам главы государства, когда он ехал по Крымскому мосту, испытывал "чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом".

"Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он может и веками будет стоять, конечно", - цитирует Путина РИА Новости.

При этом президент отметил, что при строительства моста применялись "самые современные технологии".