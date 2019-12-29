В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве состоялось прощание с выдающейся артисткой и художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек.

Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов.

Среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, Дмитрий Бертман, Марина Брусникина, Александр Олешко, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.

Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Волчек направил министр культуры Владимир Мединский, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие, передает РИА Новости.

Напомним, народная артистка СССР скончалась 26 декабря в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет. Артистку позднее похоронят на Новодевичьем кладбище.