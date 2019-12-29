Аграрии Карачаево-Черкесии сделают ставку на сахарную свеклу

В наступающем году власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены значительно увеличить площадь посева сахарной свеклы, - сообщила представитель регионального министерства сельского хозяйства Медина Биджиева.

"В Минсельхозе КЧР подвели итоги производства сахарной свеклы за текущий год, наметили планы на 2020 год. …По предварительным данным, площадь посева сахарной свеклы на 2020 год увеличится на 60% в пяти муниципальных районах", - рассказала Биджиева, передает ТАСС.

В текущем году в республике сахарной свеклой были засеяны поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах республики на площади 4,3 тыс га, а общий урожай составил 179,4 тыс т, что на 69 тыс. т больше, чем в 2018 году.

Власти планируют и дальше развивать в регионе производство сахарной свеклы. В 2020 году аграрии впервые смогут получать субсидии на тонну произведенной свеклы, а общий объем финансирования проекта составит 25 млн рублей.