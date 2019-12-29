Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем 31 декабря в Москве будет облачно и небольшие осадки в виде мокрого снега. В ночь с 31 декабря на 1 января температура опустится, и синоптики предполагают снег.

Также в Гидрометцентре отметили, что в первый день нового года в столице ожидается облачная погода и снег.