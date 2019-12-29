На трассе Ереван-Севан произошло ДТП с участием 11 автомобилей

Накануне на трассе Ереван-Севан столкнулись 11 автомобилей. Авария случилась в пригороде Раздана.

Как отмечается, один из автомобилей, марки Toyota Camry, съехал с проезжей части, а Mercedes Sprinter перевернулся.

До прибытия спасателей местные жители извлекли из автомобиля "BMW E46" 34-летнюю Анаит. В., а из Opel Vectra B и "Mercedes E320 - водителей.

Двум пострадавшим медпомощь была оказана на месте, еще один был доставлены в медцентр Раздана. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.





