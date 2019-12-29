В Дагестане водитель иномарки влетел в дерево и погиб

В Дагестане произошло ДТП с участием автомобиля Land Cruiser, в результате которого погиб один человек.

Было установлено, 23-летний водитель внедорожника на высокой скорости потерял управление транспортным средством и влетел в дерево

В результате аварии молодой человек погиб. Как отмечается, в момент ДТП в автомобиле было два человека.

В настоящее время сотрудники устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает "Регион Online".