В Дагестане водитель иномарки влетел в дерево и погиб
В Дагестане произошло ДТП с участием автомобиля Land Cruiser, в результате которого погиб один человек.
Было установлено, 23-летний водитель внедорожника на высокой скорости потерял управление транспортным средством и влетел в дерево
В результате аварии молодой человек погиб. Как отмечается, в момент ДТП в автомобиле было два человека.
В настоящее время сотрудники устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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