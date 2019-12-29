Мужчина на мотоцикле прыгнет в каньон в Дагестане

Мотоциклист из Дагестана Гаджимурад Ахмедов планирует совершить прыжок в Сулакский каньон.

Мужчина ездит на байке уже девять лет, совершая по три тренировки в неделю на склоне горы Тарки-тау. Сначала он ездил на двухколесном транспорте в свое удовольствие, но лишь сейчас понял, что это – его стихия, передает "Регион Online".

Ахмедов со своими друзьями собирается совершить трюк, который еще никто в России не совершал. Разогнавшись на мотоцикле, он планирует совершить прыжок в Сулакский каньон на двух парашютах. Он ведет подготовку к этому прыжку поэтапно, а также уже заручился поддержкой спонсоров.

Кроме того, Гаджимурад Ахмедов хочет со временем открыть секцию для ребятишек, которым интересен мотоспорт.