Звезды хоккея проведут благотворительный матч на курорте "Роза Хутор"

Благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея пройдет на арене Ледового дворца "Роза Хутор" 3 января 2020 года.

В пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края отметили, что мероприятие будет проходить уже пятый год.

"На лед выйдут две команды: "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига". Среди них будут легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Павел Буре и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все деньги, полученные от продажи билетов на матч, будут направлены на программы по физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.