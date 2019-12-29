Жители Карачаево-Черкесии жалуются на неизвестную инфекцию

Жители разных районов Карачаево-Черкессии стали жертвами непонятного вируса, который вызывает высокую температуру и ряд других симптомов.

По словам заболевших, высокая температура сопровождается кашлем и слабостью.

Жалобы посыпались в соцсетях, где пользователи начали рекомендовать заниматься самолечением и дистанционно ставить диагнозы от вирусной инфекции до воспаления легких, передает "Регион Online".