Жители Карачаево-Черкесии жалуются на неизвестную инфекцию
Жители разных районов Карачаево-Черкессии стали жертвами непонятного вируса, который вызывает высокую температуру и ряд других симптомов.
По словам заболевших, высокая температура сопровождается кашлем и слабостью.
Жалобы посыпались в соцсетях, где пользователи начали рекомендовать заниматься самолечением и дистанционно ставить диагнозы от вирусной инфекции до воспаления легких, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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