Жириновский призвал "разгрузить" президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости "разгрузить" президента России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, для это следует ввести в стране пост вице-президента.

"Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", - поведал лидер ЛДПР.

Напомним, ранее ранее руководитель ЛДПР предложил сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет.