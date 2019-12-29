Москва, Тегеран и Пекин продолжат совместные военные учения

Россия, Иран и Китай планируют и дальше проводить совместные военные учения в будущем. Об этом заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.

По его словам, морские учения трех стран в северной части Индийского океана точно не являются последними. Саяри также поведал, что во время проходящих сейчас учений военно-морских сил РФ, Ирана и КНР вырабатываются методика и подходы, которые позволят проводить учения в будущем.

Напомним, 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе начались совместные маневры ВМС Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности". Они продлятся до 30 декабря.