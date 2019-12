Новый год: как превратить одинокую ночь в праздник для одного

Если по каким-то причинам вы будете отмечать Новый год в одиночестве, помните, что такая ночь открывает неожиданные возможности – хотя бы раз в году все может быть так, как вы хотите. The Week в статье How to turn a solo New Year's Eve into a party for one дает рецепт того, как сделать праздничную ночь волшебной.

1. Приготовьте себе что-нибудь вкусное

Никакой доставки или продуктов, извлеченных из морозильника. Как вариант - курица в арахисовом-кокосовом соусе, ароматную, сливочно-пряную и во всех смыслах волшебную. Приготовление еды для себя в последний день года будет в значительной степени способствовать благополучию. Не стоит есть прямо из кастрюли. Возьмите тарелку и сядьте за стол. Зажгите свечи.

2. Налейте себе бокал любимого напитка

Хлопок откупориваемой бутылки настолько символичен в Новый года, что сложно представить праздничную ночь без него. Налейте бокал шампанского. И выпейте за свою прекрасную и уникальную жизнь. Потом вы можете позволить себе пить что угодно. Твоя вечеринка - твои правила.

3. Выберете музыку по вкусу

В плейлисте обязательно должен быть соблюден баланс ностальгии, романтики и медитации. Не забудьте включить, по крайней мере, одну песню, под которую вы всегда плачете. Оглядываться назад бывает трудно, у всех бывают непростые периоды, даже в самые лучшие годы. Распрощайтесь с разочарованиями, вспоминая о них за бокалом хорошего вина, и начните с надеждой смотреть в будущее. Для такого серьезного задания нужен соответствующий саундтрек.

4. Выберите наряд

Блестки? Штаны для йоги? Необычное платье или галстук-бабочка? Пижама-пингвин? Мотоциклетная кожа? Тигровые тапочки и свитер? На вас никто не будет смотреть, но вам определенно позволено любоваться собой в зеркале.

5. Приготовьте закуски (помимо ужина)

Новогодняя ночь - мероприятие длительное, и закуски нужны для того, чтобы все прошло гладко. Устрицы, зефир, картофельные чипсы со вкусом васаби, ваши любимые соусы и паштеты, французский сыр… - берите что хотите.

6. Десерт одному съесть непросто

Если вы собираетесь приготовить изысканный десерт, то придется съесть все за раз или отложить на потом. Если вы не любитель мороженого из пачки, можете заглянуть в пекарню и купить самый красивый порционный десерт. Купите пирожное, которое вы бы никогда не приобрели в любой другой день года. Если вы любитель сыра, купите самый пахучий из всех: некому будет зажимать носы и подшучивать над запахом старых носков. Когда время придет, съешьте свой десерт с удовольствием и не забудьте облизать пальцы.

7. Танцуйте

Самый верный признак приближающегося Нового года - желание танцевать. Никто не будет на вас смотреть. Кроме того, у вас будет возможность любоваться своим отражением в зеркале.

8. Выделите время на размышления

Вы находитесь на пороге чего-то неизведанного, и канун Нового года - лучшее время для перезагрузки. Представьте мир таким, каким хотели бы видеть его в Новом году, подумайте о своем месте в этом мире, вкладывая надежду и энергию. Подумайте о людях, которых любите или могли бы полюбить.