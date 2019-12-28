В Москву завезли снег

В московском парке "Зарядье" и на некоторых улицах появилась снежная крошка, которая была завезена с городских катков, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"В городе работает большое количество катков, даже на нашем фестивале "Путешествие в Рождество" их 15, большие катки есть в парке Горького, на ВДНХ. Ледовые машины постоянно этот лед шлифуют, нарезают ледяную крошку, и за последние две недели мы специально эту крошку складывали на хранение, чтобы в дальнейшем использовать на наших спортивных объектах", - рассказал он.

Немерюк также напомнил, что на Тверской улице скоро начнет работать тюбинг и пригласил жителей города принять участие в новогодних забавах, передает РИА Новости.