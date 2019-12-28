В Нур-Султане прорвало водопровод, затоплены улицы

В Нур-Султане прорвало водопровод, некоторые жители города остались без холодной воды. Ситуацию обещают исправить к полуночи, сообщают в акимате.

Уточнили, что сотрудники ТОО "Uni Capital" повредили водопровод, диаметр прорыва составляет 500 миллиметров.

"Произошло аварийное отключение в микрорайон Акбулак-2, переулок Токырауын, 8 в связи с порывом на водопроводе. Без холодного водоснабжения находятся потребители по следующим адресам: улица Токырауын 8, 10, 12, улица Шарль де Голля 3/1, 5, 7, 9, а также Саркырама, 4; Токпанова, 35/1, посольство Монголии", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что ремонт будет завершен до конца суток, передает Спутник-Казахстан.