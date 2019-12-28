Крыму и Севастополю продлили особенности определения тарифов на газ

В Крыму и Севастополе тарифы на газ будут определяться по особому расчету еще в течение полутора лет, соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Согласно закону об образовании в РФ двух этих регионов, до 1 января 2020 года законодательство в сфере газоснабжения, в том числе о госрегулировании цен (тарифов) в этой сфере, применяется в Крыму с учетом особенностей, установленных правительством РФ. Принятый закон продлевает действие этих особенностей до 1 июля 2021 года.

Меры, в частности, предусматривают согласование с ФАС регулируемых тарифов на транспортировку газа и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщиков.

В Крыму также допускается дифференциация оптовых цен на газ, определяемых ФАС, для различных категорий потребителей, включая установление цен ниже экономически обоснованного уровня для одних категорий за счет более высоких цен для других. Тарифы на услуги транспортировки газа могут устанавливаться на срок менее трех лет.

Очередная индексация оптовых цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя должна быть проведена 1 января 2020 года, передает РИА Новости.