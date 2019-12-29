Германия отказала Франции в военной поддержке

Париж дважды запрашивал военную поддержку Берлина в кризисном регионе африканского Сахеля, растянувшийся от Сенегала до Судана, и оба раза получил отказ. Пока там не удается наладить мирную жизнь, и жители Мали, Нигере, Буркина-Фасо и других стран бегут Европу или становятся целью вербовщиков боевиков. European News в материале Germany Denies Military Support to France пишет, что хотя число террористических атак исламских радикалов в регионе за прошедшее время значительно возросло, правительство ФРГ в последние несколько месяцев отклонило две просьбы Парижа о военной поддержке французской военной операции ”Бархан” в зоне Сахеля.

Министерство обороны Германии отклонило запрос Франции, адресованный также и другим европейским странам, об оказании поддержки в создании подразделения специальных сил. В то же время правительство Германии признало, что ”нынешняя ситуация в области безопасности в Сахеле характеризуется угрозой со стороны джихадистских групп и организованной преступности”. Свобода передвижения джихадистов не ограничена и они могут действовать без препятствий.

С 2014 года для координации действий государств Сахеля существует международное региональное объединение "Сахельская пятерка", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, но активность ”группы пяти” находится на низком уровне. Несмотря на международную поддержку, малийским силам безопасности не хватает ресурсов для выполнения масштабных задач.

Призыв Франции к военной поддержке был отклонен на фоне усиливающейся дестабилизации региона Сахеля исламистскими террористическими группировками и недавнего требования министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр об усилении ”франко-германского тандема” и более активном участии Германии в глобальных процессах.

В конце ноября на заседании в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель также говорила о том, что Сахельская зона представляет одну из ”самых серьезных проблем нашей безопасности”, и Германия работает с Францией над получением более активного мандата ООН. Число террористических атак со стороны джихадистских группировок, в том числе запрещенных в РФ ИГИЛ и организаций, близких к ”Аль-Каиде”, значительно возросло за последние недели.

В Буркина-Фасо более 130 человек были убиты в рождественские дни. В середине декабря погиб 71 военнослужащий погиб в результате нападения на военный лагерь в Нигере. 18 ноября более 30 малийских солдат были убиты в результате террористической атаки. В результате столкновения двух вертолетов в конце ноября погибли 13 французских военнослужащих, участвовавших в военной операции ”Бархан”.

Франция инициировала военную операцию ”Бархан” для борьбы против террористов в Мали и других странах Сахельского региона. В операции задействовано около 4500 солдат. В Мали также находятся до 1100 солдат бундесвера, принимающих участие в учебной миссии ЕС EUTM Mali и миссии ООН ”Минусма” по стабилизации страны. Эта миссия бундесвера считается одной из самых опасных. Несколько вооруженных группировок действуют в странах Сахельского региона, простирающегося к югу от Сахары, от Атлантики до Красного моря. Некоторые из них присягнули на верность террористическим организациям ИГИЛ и ”Аль-Каида”.