ПРС попросит парламент Турции одобрить военную помощь Ливии

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, председателем которой является президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, намерена 30 декабря направить на рассмотрение депутатов парламента мандат правительства по отправке войск в Ливию. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в ПСР.

Он также не исключил, что голосование по данной теме может пройти в четверг, 2 января. При этом ранее ожидалось, что мандат может быть утвержден парламентариями либо 7, либо 8 января, после каникул, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. В минувший четверг правительство Фаиза Сараджа обратилось за военной помощью к Анкаре на фоне успешного наступления на Триполи армии фельдмаршала Халифы Хафтара.