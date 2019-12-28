Путин запретил сжигать необработанный мусор

Президент России Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект о способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Первой редакцией законопроекта предлагалось разрешить компаниям выбрать способ расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, что должно позволить сократить случаи переплат. При этом отмечается, что способ определения размера квартального авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, согласно документу, компании будут выбирать самостоятельно для каждого вида негативного воздействия, за которое взимается плата.

Поправками ко второму чтению был установлен запрет на сжигание необработанных отходов, то есть из отходов необходимо будет сначала извлекать полезные фракции и только после этого отправлять на сжигание.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, передает РИА Новости.