Названы самые популярные у туристов города России

Большинство туристов, принявших участие в опросе сервиса путешествий, в уходящем году посетили один или два российских города, сообщает Ostrovok.ru.

В исследовании приняли участие более 5000 пользователей социальных сетей. У них выясняли, сколько городов России они успели посетить за прошедший год.

"Один или два" — ответили 28% респондентов.

Каждый пятый (21%) рассказал, что в уходящем году ему удалось побывать в трех или четырех российских городах. Еще около 14% опрошенных за год побывали в пяти-семи городах России.

Около 6% респондентов отметили, что побывали более чем в восьми российских городах. Более 15 – удалось посетить 4% опрошенных, а 2% – были в 11-15 .

Кроме того, 25% опрошенных рассказали, что не выезжали в другие города на протяжении года.

При этом самым популярными городами России в 2019 году оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Ялта, Казань, Красная Поляна, Массандра, Екатеринбург и Калининград.