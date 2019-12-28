Автобус въехал в цистерну в горах Крыма

В Крыму на горной дороге произошло столкновение микроавтобуса с грузовой автоцистерной, в результате трагедии пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Симферополь – Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка.

"По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen на скользкой горной дороге не выбрал безопасную скорость движения, а также необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате допустил столкновение с грузовой автоцистерной. В ДТП пострадал водитель, а также семь пассажиров микроавтобуса", - сообщили в МВД.

Пострадавшие были госпитализированы, передает ТАСС.