Коков наградил медиков, фермеров, спортсменов и преподавателей Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков вручил 58 работникам сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования, науки, спорта и других сфер государственные награды, сообщили в пресс-службе главы региона.

Торжественная церемония награждения состоялась в Колонном зале Дома правительства. "Высоких знаков отличия удостоены 58 человек - работники сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры, представители правоохранительных структур, спасательных служб, энергетического комплекса, средств массовой информации, видные общественные деятели", - отмечается в сообщении.

В ходе церемонии Коков подчеркнул, что госнаграды республики являются знаком признания заслуг перед регионом и обществом. "У нас с вами одно общее стремление - превратить республику в благополучный и процветающий регион. Достичь этой цели можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное", - приводит ТАСС слова главы Кабардино-Балкарии.