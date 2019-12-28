На Ставрополье начали выращивать улиток

В Ставропольском крае начала работу первая в регионе ферма по выращиванию виноградных улиток. По словам руководителя фермерского хозяйства "Снейл гарден" ("Сад улиток") Артема Храмова, на экспериментальном участке планируют собрать около 5 т улиток.

"В этом году мы запустили свое производство по выращиванию виноградных улиток. В данный момент цикл роста улитки закончен, мы собираем ее и планируем получить около 5 тонн живой улитки. В регионе впервые проходит промышленный сбор улитки", - отметил он.

По совам Храмова, изучать технологию выращивания улиток в хозяйстве начали в 2018 году. "Мы прошли курс изучения в странах Европы, на Кипре. Наши специалисты ездили туда, работали с крупными поставщиками улиток, мы купили технологию, ферму, изначально планировали завезти (из других стран – прим ред) маточное стадо улитки, не успели, сделаем это в следующем году", - приводит ТАСС слова фермера.