ДТП в Дагестане унесло три жизни

В Дагестане произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один получил травмы. В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что столкновение двух автомобилей произошло на 89-м км автодороги Кочубей - Минеральные Воды.

"Столкнулись КРАЗ и ВАЗ четырнадцатой модели. В результате на месте ДТП погибли три человека", - отмечается в сообщении.

В правоохранительном ведомстве добавили, что еще одного пострадавшего отправили в больницу Южно-Сухокумска.

В настоящее время сотрудники МВД устанавливают обстоятельства аварии, передает ТАСС.