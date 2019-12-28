Россия увеличит скорость полета гиперзвуковых ракет

Российские оружейники работают над увеличением максимальной скорости гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука – прим ред). Об этом сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко.

По его словам, образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушного носителя "Кинжал" и с наземного и морского носителя "Циркон".

Криворучко пояснил, что в настоящее время продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости, дальности и точности наведения полета, передает ТАСС.