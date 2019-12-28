Севастополь освоил средства нацпроектов лишь на 60%

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что регион по итогам уходящего года выполнил мероприятия нацпроектов на 60%.

"80% - кассовое, 60% - фактическое освоение", - пояснил он.

По его словам, в установленные сроки не удалось заключить контракты на строительство двух спортивных комплексов и выполнить ряд более мелких проектов, таких как строительство спортивных площадок.

При этом он подчеркнул, что все не выполненные в нынешнем году проекты будут реализованы в 2020 году.

Развожаев уточнил, что общий объем финансирования по нацпроектам в 2019 году составил около 4 млрд рублей, передает ТАСС.