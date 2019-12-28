Пассажиры экстренно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Симферополь

В Екатеринбурге пассажиры самолета Аэробус А320 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку, вылетели в Симферополь резервным бортом.

Ранее самолет совершил посадку в пункте вылета, у лайнера сработал датчик некорректного измерения скорости, из-за чего командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". Лайнер вырабатывал топливо более трех часов. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.