Фигуристки Тутберидзе снова заняли весь пьедестал на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова стала одержала победу на чемпионате России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя фигуристка показала результат в 261,87 балла (79,93 в короткой программе + 181,94 за произвольную программу). Второе место заняла Алена Косторная (259,83; 89,86 + 169,97), на третьей строчке разместилась Александра Трусова (226,34: 76,46 + 149,88).

Все финалистки являются подопечными тренера Этери Тутберидзе.

Щербакова стала двукратной чемпионкой России, в финале Гран-при сезона-2019/20 она заняла второе место, в течение сезона Щербакова победила на этапах Гран-при в Китае и США. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров, передает ТАСС.