Жителям Ставрополья пообещали бесснежную новогоднюю ночь

Новогодняя ночь на Ставрополье будет бесснежной, - сообщили в Ставропольском Гидрометцентре.

"За последнее десятилетие на Ставрополье морозными и со снегом были только две новогодние ночи – когда мы встречали 2015 и 2016 годы. Обычно морозы были мягкими, либо их не было вовсе, а температура держалась около нуля. Нынешний Новый год не станет исключением. В новогоднюю ночь температура будет немного ниже нуля, а днем – от двух до семи градусов тепла", - рассказала ведущий синоптик гидрометцентра Ставропольского края Светлана Соловьева, передает "АиФ-Ставрополье".

Январь начнется с типичной для края зимней погоды: ночью морозно, а днем небольшая плюсовая температура. В целом первый месяц нового года ожидается немного теплее, чем в предыдущие годы и с меньшим количеством снега, - прогнозируют синоптики.