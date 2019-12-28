Армен Саркисян перенес операцию

Президент Армении Армен Саркисян был прооперирован в одной из зарубежных стран, сообщили в президентской пресс-службе.

"Саркисян подвергся хирургическому вмешательству за рубежом", - сообщает сайт президента Армении.

Уточняется, что в ближайшие дни Саркисян будет "находиться в стадии выздоровления".

При этом в сообщении не указываются причины госпитализации армянского президента, а также не называется страна, в которой была проведена операция, передает РИА Новости.