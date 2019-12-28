Пострадавшие в авиакатастрофе в Алматы дети переведены из реанимации

В Казахстане всех детей, пострадавших в результате крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты, перевели из реанимации в профильные отделения. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

"Шестеро детей, которые находились в реанимации, переведены в профильные отделения", - уточнил он.

Абилдаев добавил, что с места аварии самолета в Центр детской неотложной медицинской помощи были доставлены девять детей, троим из которых не исполнилось еще и года. Шестеро детей были госпитализированы в отделение реанимации, трое - в отделение травматологии.

В настоящее время состояние прооперированных оценивается как тяжелое с положительной динамикой, передает РИА Новости.