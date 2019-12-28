Путин повысил МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении со следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей - до 12 тыс 130 рублей в месяц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 ты 130 рублей в месяц", - говорится в документе.

Согласно закону, с 1 января 2020 года устанавливается МРОТ в сумме 12 тыс 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Уточняется, что увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тыс 280 рублей в месяц) составит 7,5%.