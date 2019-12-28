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В Госдуме осудили слова Пристайко о "Северном потоке-2"

В Госдуме осудили слова Пристайко о &quot;Северном потоке-2&quot;

Депутат Госдумы Игорь Ананских осудил слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о "Северном потоке-2".

Ранее Пристайко заявил об "энергетической зависимости" Германии от России. По его словам, Берлин надеется построить газопровод, "чтобы сделать подачу газа, проходящего через Украину, более независимой". При этом глава украинской дипломатии напомнил, что Россия остается источником газа. Если Москва "не захочет больше поставлять, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют",  отметил он.

"К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости", - отметил Ананских.

Парламентарий также подчеркнул рыночные преимущества российского газа и призвал Киев работать над улучшением жизни своих граждан, а не беспокоиться о европейцах, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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