В Махачкале снесут незаконно строящуюся многоэтажку

Прокуратура Советского района Махачкалы направила в суд иск о признании самостроем строящейся восьмиэтажки в центре города, потребовав сноса объекта, - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

провела проверку по коллективному обращению граждан о нарушениях законодательства при возведении 8-этажного многоквартирного жилого дома с коммерческими площадями на 1-м и 2-м этажах на улице Горького,

Проверка показала, что площадь земельного участка, на котором начато строительство, не соответствует требованиям закона в части минимального размера земельного участка для многоквартирных жилых домов. Кроме того, в нарушение Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство было выдано в отсутствие утвержденной документации по планировке территорий, а разрешительные документы на строительство утверждены с нарушением норм противопожарной безопасности, - цитирует сообщение "Это Кавказ".

По результатам проверки прокуратурой района в Советский районный суд Махачкалы направлено исковое заявление о признании возводимого объекта самовольной постройкой и требовании к застройщику привести земельный участок в первоначальное состояние, - отмечается в сообщении.