Артем Соколов на Вести.FM подвел итоги 2019 года в сфере национальных отношений

Одной из наиболее резонансных тем в этой области в уходящем году стала принятая 19-го сентября резолюция Европарламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". В ней утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому два тоталитарных режима разделили Европу на две сферы влияния. Члены Европарламента также осудили усилия российских властей, которые пытаются "обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом". Об этом сегодня в прямом эфире передачи "Нацвопрос" на радио Вести.FM рассказал аналитик "Вестник Кавказа" Артем Соколов.

"Нацвопрос" - еженедельная передача на Вести.FM, в ходе которой обсуждают различные аспекты национальных отношений в России и странах СНГ. Сегодняшний выпуск был посвящен самым значимым для национальных отношений событиям уходящего года.

Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин, комментируя решение Европарламента, осудил резолюцию. "По его словам, можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то эти упреки даже заслужены, однако приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма", - напомнил эксперт.

Он также сообщил, что Путин, ссылаясь на архивные документы, напомнил, что, начиная с 1938-го года, когда Адольф Гитлер предъявил свои притязания на часть Чехословакии, Великобритания и Франция отвернулись от своего союзника, а Польша фактически вступила в сговор с Германией. Также президент рассказал о документах, в которых зафиксированы переговоры представителей польской стороны с Гитлером, который в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку.

Не менее важной темой уходящего года, продолжил эксперт, стал вопрос русского языка в странах СНГ. "В частности, 16 июля на Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В начале октября министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что уже со следующего учебного года школы с русским языком обучения должны исчезнуть, и детей повсюду начнут обучать исключительно на украинском. По ее словам, представители русской общины должны к этому адаптироваться. Что же касается школ с обучением на языках, которые относятся к меньшинствам из стран ЕС, то они должны исчезнуть до сентября 2023 года. При этом министр отметила, что в школах останется возможность изучать "родной язык или литературу на родном языке". По ее словам, школьникам оставили возможность посещать факультативные занятия", - продолжил эксперт.

"Еще одна важна тема – июльский указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области. Если раньше на получение гражданства в упрощенном порядке могли рассчитывать лишь украинцы, проживавшие только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской народных республиках), то теперь это могут сделать жители этих областей в целом. Кроме того, на днях Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке", - отметил аналитик.

Кроме того, не осталась без внимания, по словам эксперта, и Всероссийская перепись населения, которая будет проведена в следующем году. "Работа по ее подготовке уже началась. В частности, на днях заработал сайт переписи. Напомню, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Безусловно, это важное событие в жизни страны. Мы по-прежнему ориентируемся на данные переписи 2010 года, однако эти данные уже сильно устарели", - заключил эксперт.